 Глава администрации Симферополя затеял кадровую оптимизацию

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов поставил задачу своим заместителям — до конца текущей недели предоставить предложения по оптимизации курируемых ими структурных подразделений.

Необходимость изменения структуры администрации города уже давно назрела. Очевидна диспропорция между количеством возложенных функций и организационно-штатной структурой ряда подразделений, — сказал Демидов.

Он также поручил предоставить информацию о работе по формированию кадрового резерва на замещение вакантных должностей.