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Глава администрации Черноморского района Наталья Писарева увольняется

Глава администрации Черноморского района Наталья Писарева увольняется

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:59 27.12.2023

По собственному желанию.

Глава администрации Черноморского района Наталья Писарева ушла в отставку по собственному желанию. По ее словам, это было непростое решение.

За тот недолгий период, который я была на должности главы администрации, могу сказать, что нашей команде многое удалось. Сделано много, есть достижения и заложен хороший задел для дальнейшего развития нашего района. Эту созидательную основу необходимо сохранить, поддержать стремление жителей своим трудом строить свое настоящее и будущее. Уверена, так и будет. Для меня важнее сохранить стабильность и согласие, не навредить и не разрушить то, что создано, продолжать быть полезным своему народу. Именно это и давало мне силу и решимость, я бы даже сказала – здоровый напор, который заставлял браться за, казалось бы, неподъемные и сложные задачи, ставить амбициозные цели, — написала в своем Telegram-канале Писарева.

Она поблагодарила жителей Черноморского района за поддержку, «за твердую консолидированную позицию, целеустремленность и единство».

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Наталья Писарева возглавляла администрацию Черноморского района всего полгода. Она была назначена на должность 26 июня 2023 года, до этого больше трех месяцев работала на этом посту в статусе исполняющего обязанности. До назначения в район год трудилась в должности первого заместителя министра культуры Республики Крым.

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