Глава администрации Джанкоя вновь — Игорь Ивин

В рамках сессии на должность главы администрации города Джанкоя депутаты единогласно утвердили Игоря Ивина, — говорится в сообщении.
Ивин занимает пост главы Джанкоя с октября 2021 года, после того как предыдущий глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов уволился по собственному желанию. Ранее он был заместителем главы администрации.
источник: ТАСС
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