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Глава администрации Джанкоя вновь - Игорь Ивин
источник фото: dzhankoy.rk.gov.ru

Глава администрации Джанкоя вновь — Игорь Ивин

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:28 17.10.2024

Городской совет города Джанкоя Республики Крым выбрал кандидатуру Игоря Ивина на пост главы администрации. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

В рамках сессии на должность главы администрации города Джанкоя депутаты единогласно утвердили Игоря Ивина, — говорится в сообщении.

Ивин занимает пост главы Джанкоя с октября 2021 года, после того как предыдущий глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов уволился по собственному желанию. Ранее он был заместителем главы администрации.

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источник: ТАСС

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