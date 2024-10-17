Глава администрации Джанкоя вновь — Игорь Ивин

Городской совет города Джанкоя Республики Крым выбрал кандидатуру Игоря Ивина на пост главы администрации. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

В рамках сессии на должность главы администрации города Джанкоя депутаты единогласно утвердили Игоря Ивина, — говорится в сообщении. Ивин занимает пост главы Джанкоя с октября 2021 года, после того как предыдущий глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов уволился по собственному желанию. Ранее он был заместителем главы администрации. Узнайте больше: Крым - в топе популярных направлений для джипинга в России источник: ТАСС

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