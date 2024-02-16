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Глава администрации Евпатории Елена Демидова уходит в отставку. «По семейным обстоятельствам»

Глава администрации Евпатории Елена Демидова уходит в отставку. «По семейным обстоятельствам»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Власть в Крыму 12:35 16.02.2024

В Евпатории буде новый глава администрации. Кто? Будет объявлен кадровый конкурс. Пока же на 100% известно, что Елена Демидова, занимавшая этот пост с конца декабря 2022 года, увольняется.

Глава администрации города Евпатории Елена Михайловна Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам, — сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Демидова была четвертым главой администрации Евпатории в новейшей (российской) истории города. До нее эту должность занимали (увольнялись по разным причинам) Андрей Филонов, Роман Тихончук и Александр Лоскутов.

Интересно, что сегодня Елена Демидова – на работе. Она приняла участие в мероприятия, посвященных памяти сотрудников спецподразделения ОМОН «Беркут», погибших при исполнении служебного долга.

Глава администрации Евпатории Елена Демидова уходит в отставку. «По семейным обстоятельствам»

Фото: Telegram-канал Е.Демидовой.

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