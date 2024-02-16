Глава администрации Евпатории Елена Демидова уходит в отставку. «По семейным обстоятельствам»

В Евпатории буде новый глава администрации. Кто? Будет объявлен кадровый конкурс. Пока же на 100% известно, что Елена Демидова, занимавшая этот пост с конца декабря 2022 года, увольняется.
Глава администрации города Евпатории Елена Михайловна Демидова написала заявление об увольнении по собственному желанию по семейным обстоятельствам, — сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.
Демидова была четвертым главой администрации Евпатории в новейшей (российской) истории города. До нее эту должность занимали (увольнялись по разным причинам) Андрей Филонов, Роман Тихончук и Александр Лоскутов.
Интересно, что сегодня Елена Демидова – на работе. Она приняла участие в мероприятия, посвященных памяти сотрудников спецподразделения ОМОН «Беркут», погибших при исполнении служебного долга.
Фото: Telegram-канал Е.Демидовой.
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С тегами: кадровые назначения в Крыму