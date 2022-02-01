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Глава администрации Евпатории Роман Тихончук ушел в отставку

Глава администрации Евпатории Роман Тихончук ушел в отставку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:57 01.02.2022

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что глава администрации Евпатории Роман Тихончук подал в отставку.

Провел встречу с главой администрации Евпатории Романом Георгиевичем Тихончуком. По итогам оценки  своей деятельности и результатов работы он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Работа администрации города продолжается в штатном режиме, структура останется без изменений. Вице-премьер Михаил Анатольевич Назаров – куратор города от Совета министров. Завтра будет принято решение, кто из заместителей будет исполнять обязанности главы администрации города, — сообщил Аксёнов.

В свою очередь Роман Тихончук назвал взвешенным решение уволиться.

Взвесив все за и против и понимая, что нужно двигаться дальше, я решил покинуть пост главы администрации города Евпатории. В своё время, принимая непростое для себя решение возглавить городскую администрацию, я осознавал, какая это большая ответственность перед родным городом и горожанами, – написал Тихончук на своей странице в Facebook.

По его словам, за последние годы в Евпатории удалось закончить реконструкцию Дворца спорта и ввести в эксплуатацию новую школу, благоустроить общественные территории. В стадии решения остается возобновление реконструкции Аллеи дружбы и ремонт городских улиц. Нерешенным остался вопрос с возобновлением реконструкции набережной Терешковой.

Я искренне благодарен всем евпаторийцам за ежедневную поддержку и внимание к городским проблемам. Отдельно хотел бы выразить признательность всем членам нашей муниципальной команды, которые со мной бок о бок трудились на благо и процветание нашего города. Надеюсь, что мои усилия на посту главы администрации послужат дальнейшему укреплению Евпатории в качестве курортной столицы Крыма, — подытожил Тихончук.

Роман Тихончук занял пост главы администрации Евпатории в октябре 2019 года. До этого он был депутатом Евпаторийского городского совета I созыва, председателем комитета по вопросам курорта, туризма, культуры, молодежной политики и спорта.

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