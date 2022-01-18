Глава администрации Евпатории взял на себя ответственность за срыв сроков благоустройства в городе

И пообещал управиться к 1 февраля.

Глава администрации Евпатории Роман Тихончук напомнил, что все объекты благоустройства (речь идет об общественных территориях) должны были быть сданы 15 января. Увы, не все сдано в эксплуатацию.

О хорошем.

На 100% завершены работы в парке Приморский (1-й этап), а также на Аллее фонтанов и детской площадке в парке им. Фрунзе.

Строительно-монтажные работы завершились и на общественной территории по ул. Кирюшина в микрорайоне Исмаил-бей (1-й этап). Однако подвели поставщики, которые не привезли несколько элементов оборудования. Общий процент завершения объекта – 98, — признал Роман Тихончук.

О плохом.

Не готовы к сдаче два объекта: набережная Лазурная, 1-й этап (готовность 90%) и парк культуры и отдыха по ул. Франко, 1-й этап (готовность 96%).

Много факторов повлияли на такой результат: и погода, и долгие новогодние выходные, из-за которых затянулись сроки поставки оборудования. Неоднократно указывал подрядчикам на недочеты, которые необходимо переделать, и на необходимость ускорить работу, добавить людей на объекты, — отметил глава администрации Евпатории.

Роман Тихончук пообещал завершить все работы по благоустройству общественных территорий к 1 февраля.

Я с себя ответственности не снимаю и признаю, что не исполнил поручение Главы Республики Крым и взятые на себя обязательства, поэтому подвел вас. Беру на себя обязательства завершить работы до 1 февраля. Уже в следующем месяце вы сможете оценить наши обновленные общественные пространства. Уверен, что эти променадные зоны станут популярными и любимыми для прогулок и отдыха, — резюмировал градоначальник.

Интересно, пройдут ли проверку качества евпаторийские объекты благоустройства январско-февральской погодой…

Фото: страница Р.Тихончука в Facebook.

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