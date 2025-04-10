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Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко отправлен в отставку
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко отправлен в отставку

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:06 10.04.2025

Глава администрации города Феодосии написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Глава республики отметил, что решение было принято Игорем Ткаченко по итогам встречи.

Обязанности Игоря Николаевича будет исполнять Владимир Алексеевич Ким до момента прохождения конкурса на замещение должности главы администрации города, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

СПРАВКА. Игорь Ткаченко возглавлял администрацию города Феодосии с декабря 2023 года.

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Владимир Ким в свое время занимал должность заместителя главы администрации города Симферополя.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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