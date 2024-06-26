Глава администрации г. Саки подал заявление об увольнении

Глава администрации города Саки Александр Овдиенко занимал должность с февраля 2020 года. О том, что он подал заявление на увольнение, сообщил Глава Республики Крым. По словам Сергея Аксёнова, соответствующее решение было принято чиновником по итогам встречи.
Александр Дмитриевич принял решение об увольнении по собственному желанию, – отмечает Глава Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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