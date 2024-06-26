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Глава администрации г. Саки подал заявление об увольнении
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава администрации г. Саки подал заявление об увольнении

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:56 26.06.2024

Глава администрации города Саки Александр Овдиенко занимал должность с февраля 2020 года. О том, что он подал заявление на увольнение, сообщил  Глава Республики Крым. По словам Сергея Аксёнова, соответствующее решение было принято чиновником по итогам встречи.

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Александр Дмитриевич принял решение об увольнении по собственному желанию, – отмечает Глава Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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