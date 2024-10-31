Глава администрации Симферополя предупреждает о фейках в мессенджерах

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев обратился к сотрудникам администраций, различных госучреждений, ко всем горожанам. Все дело в том, что участились случаи распространения фальшивых сообщений и звонков гражданам от имени должностных лиц столичной администрации. Например…. Михаила Афанасьева. «Диалог» этот в мессенджере выглядит так…

Продолжение? Выманивание личных данных, документации, номеров банковских карт, паролей, аккаунтов…

Не дайте ввести себя в заблуждение! Сотрудники администрации Симферополя не будут обращаться к вам через мессенджеры Телеграм, WhatsApp и т.д. В сообщениях и звонках мошенники запрашивают личные данные и распространяют ложную информацию. Цель этих звонков и сообщений сводится к одному: получение доступа к вашим банковским картам и счетам. Будьте бдительны! Ни в коем случае не сообщайте никому личную информацию, а также сведения о ваших банковских счетах и картах. Подозрительные аккаунты следует блокировать, — обратился глава администрации Симферополя.

Возникают подозрения? Вы можете уточнить информацию о том, действительно ли с вами пытаются связаться сотрудники администрации города, позвонив депутату или заместителю главы администрации Симферополя, закрепленному за вашим округом.

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