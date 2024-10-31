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Глава администрации Симферополя предупреждает о фейках в мессенджерах

Глава администрации Симферополя предупреждает о фейках в мессенджерах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 21:59 31.10.2024

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев обратился к сотрудникам администраций, различных госучреждений, ко всем горожанам. Все дело в том, что участились случаи распространения фальшивых сообщений и звонков гражданам от имени должностных лиц столичной администрации. Например…. Михаила Афанасьева. «Диалог» этот в мессенджере выглядит так…

Уважаемые гости и жители столицы Крыма! Участились случаи распространения фальшивых сообщений и звонков гражданам от имени должностных лиц администрации. Не дайте ввести себя в заблуждение! Сотрудники администрации Симферополя не будут обращаться к вам через мессенджеры Телеграм, WhatsApp и т.д. В сообщениях и звонках мошенники запрашивают личные данные и распространяют ложную информацию. Цель этих звонков и сообщений сводится к одному: получение доступа к вашим банковским картам и счетам. ❗Будьте бдительны! Ни в коем случае не сообщайте никому личную информацию, а также сведения о ваших банковских счетах и картах. Подозрительные аккаунты следует блокировать! ☎Вы можете уточнить информацию о том, действительно ли с вами пытаются связаться сотрудники администрации города, позвонив депутату или заместителю главы администрации Симферополя, закрепленному за вашим округом.

Продолжение? Выманивание личных данных, документации, номеров банковских карт, паролей, аккаунтов…

Не дайте ввести себя в заблуждение! Сотрудники администрации Симферополя не будут обращаться к вам через мессенджеры Телеграм, WhatsApp и т.д. В сообщениях и звонках мошенники запрашивают личные данные и распространяют ложную информацию. Цель этих звонков и сообщений сводится к одному: получение доступа к вашим банковским картам и счетам.

Будьте бдительны! Ни в коем случае не сообщайте никому личную информацию, а также сведения о ваших банковских счетах и картах. Подозрительные аккаунты следует блокировать, — обратился глава администрации Симферополя.

Возникают подозрения? Вы можете уточнить информацию о том, действительно ли с вами пытаются связаться сотрудники администрации города, позвонив депутату или заместителю главы администрации Симферополя, закрепленному за вашим округом.

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