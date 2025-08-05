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Глава администрации Ялты нагрянула с рабочей поездкой в Форос. Встречалась с его жителями
фото: пресс-служба администрации Ялты

Глава администрации Ялты нагрянула с рабочей поездкой в Форос. Встречалась с его жителями

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 12:31 05.08.2025

Первым делом глава администрации Ялты Янина Павленко обсудила с жителями поселка работу управляющей компании «Форосский берег» – все вполне обоснованно возмущены, что нет отчетов о деятельности, и в полном объеме не оказываются услуги.

Готовим общее собрание с представителями УК и всех домов, которые они обслуживают – разберемся вместе, — приняла решение Янина Павленко. 

Жители ул. Космонавтов, 26 жалуются на шум от близлежащей детско-спортивной площадки с мини-полем. Она ограждена забором, который издает громкие звуки от ударов мяча. Вопрос должен решаться общим собранием жильцов – закрывать ее на вечер или вообще отказаться от этой территории – тогда она будет принята на баланс муниципалитета.

По этому же адресу глава администрации осмотрела аварийную подпорную стену. Ситуация усугубляется тем, что она поддерживает хаотичную парковку. Уже устанавливали там полусферы, чтобы машины не давали нагрузку, но жители их убрали. Это не единственная проблемная подпорная стена, балансодержатель не определен – этот вопрос на особом контроле.

На набережной пляжа «Зеленый» существует острая необходимость укрепления береговой полосы, строительства БУСов.

В наши списки планируемых к ремонту до 2030 году она, к сожалению, не попала. Обратилась к министру жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Никите Сергеевичу Тарасову. Уверена, вместе найдем выход из ситуации. В том числе рассмотрим вопрос привлечения инвесторов, — отметила Янина Павленко.

Также глава администрации осмотрела дома на улице Северная, 24, где проживают два бойца СВО (один из них принимает участие в программе «Время героев»). Внешне дом имеет признаки аварийного, но нужна экспертиза. Уже с понедельника на месте будет работать эксперт, а после его заключения примут решение, что делать с домом.

Площадь Восьми платанов передаем на обслуживание МБУ «Зеленстрой» – поддерживать её в достойном виде будут специалисты. Благодарю жителей Фороса за встречу и диалог. Обходы региона продолжаю, — подвела итог Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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