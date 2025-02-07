Глава администрации Ялты нагрянула с рабочими визитами Гурзуф и Форос

В этот же день Янина Павленко обсудила с жителями Гурзуфа и начальником Ялтинского управления «Крымгазсетей» Максимом Горобцом вопросы газификации посёлка.

Трубу газопровода уже укладывают, мощности хватит всем. К частным домовладения при условии оформления строений и земли «голубое топливо» придёт по президентской программе догазификации – бесплатно до границы участков. По многоквартирным домам вопрос подключения решается через общее собрание собственников, — отметила Янина Павленко и уточнила, что для включения в процесс необходима официальная заявка от избранного общим собранием представителя, которая подаётся в «Крымгазсети».

При этом подача данной заявки возможна после ввода газопровода в эксплуатацию, а подключение проводится уже на платной основе. Также была достигнута договорённость между жителями и «Крымгазсетями» о том, что при прокладке трубы будет обеспечен проезд и проход по пролегающей дороге.

Следующей точкой объезда территорий муниципалитета стал Форос.

Еще раз отработали проблему дома по Северной, где обрушилась подпорная стена. Доложила, что из республиканского бюджета выделяются средства на изыскания и проект, после чего будут выполнены комплексные работы – прежде всего, по остановке оползня. Что касается самого дома – состояние вызывает озабоченность, в самое ближайшее время привлечем экспертов для определения, пригоден ли он вообще для жизни, — сообщила глава администрации Ялты и добавила, что на следующей неделе совместно с «Водоканалом», ДЖКХ и санаторием «Форос» будет проведено обследование резервуаров и сетей санатория и кооператива на предмет протекания, что могло усугубить ситуацию.

Также в ходе визита в Форос вместе с жителями были отработаны вопрос бродячих собак, возможность установки светофора на въезде в посёлок, жалобы на работу УК, кадастрирование набережной и другие — всё взято в отработку.

Очень порадовало неравнодушие жителей к существующим памятникам и, в частности, судьбе дворца Кузнецова, который требует реставрации. Готовим письмо в Минкульт, — подытожила Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта