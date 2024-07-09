Глава администрации Ялты нагрянула в Никиту

Вместе с тем, продолжила Янина Павленко, если на муниципальных территориях порядок поддерживается, то к землям, относящимся к Никитскому ботаническому саду вопросы есть — в настоящее время администрация направит в адрес руководства сада письмо с просьбой навести и поддерживать там порядок.

Также традиционно проверила соблюдение рекомендованных цен на социально значимые товары – заглянула в магазины и на рыночную площадь. В целом, цены соблюдается, но ассортимент довольно скудный, — отметила Янина Павленко.

На площади она поручила увеличить количество урн, а собственникам НТО напомнила об обязанности поддерживать порядок у своих объектов.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта