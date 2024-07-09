Прямо сейчас:
Главная | Власть в Крыму | Глава администрации Ялты нагрянула в Никиту
актуально в республике
Глава администрации Ялты нагрянула в Никиту
фото: пресс-служба администрации Ялты

Глава администрации Ялты нагрянула в Никиту

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 20:57 09.07.2024

В ходе выезда Янина Павленко традиционно уделила особое внимание санитарному состоянию, соблюдению социальных цен и общению с жителями.

В ходе утреннего выезда в Никиту, познакомилась с замечательной семьёй, которая каждый день уже несколько лет обеспечивает чистоту и порядок на большой территории у многоквартирных домов. Друзья, прошу ценить их труд, —  сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко и добавила, что в целом впечатления положительные — посёлок чистый и благоустроенный. 

Вместе с тем, продолжила Янина Павленко, если на муниципальных территориях порядок поддерживается, то к землям, относящимся к Никитскому ботаническому саду вопросы есть — в настоящее время администрация направит в адрес руководства сада письмо с просьбой навести и поддерживать там порядок.

Также традиционно проверила соблюдение рекомендованных цен на социально значимые товары – заглянула в магазины и на рыночную площадь. В целом, цены соблюдается, но ассортимент довольно скудный, — отметила Янина Павленко.

На площади она поручила увеличить количество урн, а собственникам НТО напомнила об обязанности поддерживать порядок у своих объектов.

Узнайте больше:  Росреестр приглашает крымчан и севастопольцев к участию в онлайн-опросах

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 2 121

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: благоустройство Крыма

Комментарии для сайта Cackle
благоустройство Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.