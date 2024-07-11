Глава администрации Ялты об улицах Кривошты и Вергасова: «В целом — чисто»

В ходе выезда в район улиц Кривошты и Вергасова Янина Павленко традиционно уделила особое внимание проверке санитарного состояния, работе общественного транспорта и соблюдения рекомендованных цен. В первую очередь глава администрации проверила санитарное улиц Кривошты и Вергасова и прилегающих дворовых территорий.
В целом — чисто. Получаю неимоверное удовольствие, когда вижу наши улочки в таком состоянии, — по итогам обхода отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Положительно оценила глава администрации и работу общественного транспорта, и в частности, маршрута №20, на который ранее в администрацию поступали жалобы.
Пообщалась с пассажирами — в целом все довольны, автобус ходит каждые 15 минут, остановочный павильон чистый, — сообщила Янина Павленко.
А вот к одной из точек выносной торговли у главы администрации возникли вопросы.
Хотя цены соответствуют предельно допустимым розничным показателям, необходимо еще и придерживаться условий распоряжения Совета министров РК «О мерах по развитию торговли и потребительского рынка, стабилизации цен на социально значимые продукты питания в Республике Крым». И ценники на эту группу товаров должны быть синего цвета с обязательной надписью: «Рекомендуемая цена», — обратилась к реализатору Янина Павленко и призвала устранить допущенные нарушения.
Если не увидела проблемы этого района — пишите в комментариях на моих страницах в социальных сетях, — подытожила свой визит на Кривошты-Вергасова Янина Павленко.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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