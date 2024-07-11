Глава администрации Ялты об улицах Кривошты и Вергасова: «В целом — чисто»

А вот к одной из точек выносной торговли у главы администрации возникли вопросы.

Хотя цены соответствуют предельно допустимым розничным показателям, необходимо еще и придерживаться условий распоряжения Совета министров РК «О мерах по развитию торговли и потребительского рынка, стабилизации цен на социально значимые продукты питания в Республике Крым». И ценники на эту группу товаров должны быть синего цвета с обязательной надписью: «Рекомендуемая цена», — обратилась к реализатору Янина Павленко и призвала устранить допущенные нарушения.

Если не увидела проблемы этого района — пишите в комментариях на моих страницах в социальных сетях, — подытожила свой визит на Кривошты-Вергасова Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта