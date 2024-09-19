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Глава администрации Ялты Янина Павленко покинула свой пост
фото: телеграм-канал Янины Павленко

Глава администрации Ялты Янина Павленко покинула свой пост

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 13:11 19.09.2024

Глава администрации Ялты Янина Павленко покинула свой пост в связи с истечением срока полномочий, но заявила о намерении принять участие в новом конкурсе на замещение образовавшейся вакансии. Она надеется, ее кандидатура будет поддержана ялтинцами.

Почти четыре замечательных года пролетели, как один миг! Вместе с командой единомышленников мы ежедневно трудились для того, чтобы сделать наш любимый город комфортнее, краше, чище, — написала Я.Павленко в своем телеграм-канале.

Она поблагодарила ялтинцев, с которыми сложился конструктивный диалог, депутатский корпус — за поддержку, науку слушать и слышать друг друга, понимать и действовать сообща.

Глава администрации города Ялты избирается по конкурсу Городским советом.

источник: «Севастопольская газета»

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