Глава администрации Ялты Янина Павленко покинула свой пост в связи с истечением срока полномочий, но заявила о намерении принять участие в новом конкурсе на замещение образовавшейся вакансии. Она надеется, ее кандидатура будет поддержана ялтинцами.
Почти четыре замечательных года пролетели, как один миг! Вместе с командой единомышленников мы ежедневно трудились для того, чтобы сделать наш любимый город комфортнее, краше, чище, — написала Я.Павленко в своем телеграм-канале.
Она поблагодарила ялтинцев, с которыми сложился конструктивный диалог, депутатский корпус — за поддержку, науку слушать и слышать друг друга, понимать и действовать сообща.
Глава администрации города Ялты избирается по конкурсу Городским советом.
источник: «Севастопольская газета»
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