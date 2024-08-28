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Глава администрации Ялты Янина Павленко продолжает обход муниципалитета
фото: пресс-служба администрации Ялты

Глава администрации Ялты Янина Павленко продолжает обход муниципалитета

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:34 28.08.2024

Глава администрации Ялты Янина Павленко обошла более двух десятков многоквартирных домов на улице Кирова. Жителям она пояснила кому принадлежит общее имущество, кто за него отвечает и содержит, напомнила про обязанность вносить плату в Фонд капремонта (или копить средства на спецсчете). Отдельно обсудили коммунальные тарифы и что в них входит.

На Свердлова, 89 по обращению граждан разбирали спорный вопрос с теплосчетчиком. Прибор учета был снят на поверку, которую не прошел.

Установка нового требует денежных средств – необходимо общее собрание жильцов с управляющей компанией для утверждения сметы и проекта установки нового, — цитирует пресс-служба главу администрации Ялты Янину Павленко.

На Нагорной, 2 обсудили обустройство детской площадки. Земля муниципальная и обновлять ее будет город – имеющиеся игровые конструкции починим и добавим новые. Также жители попросили разобраться с заборами и ограждениями.

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На улице Красноармейской часть вопросов была схожей с озвученными в других районах – по всем получены разъяснения.

Готовы помочь с ремонтом подъездов в доме №44, но только при отсутствии долгов перед управляющей компанией и Фондом Капремонта (оплата должна быть на уровне 90%). Ещё один вопрос касался подпорной стены с явными признаками аварийности – в ближайшее время её обследуют специалисты противооползневого управления, — отмечает глава администрации Ялты.

В переулке Красноармейском, 2 дала поручение ДЭУ установить дорожное зеркало, чтобы жители могли безопасно переходить дорогу. И разбираемся, почему этот дом при едином фундаменте и кровле разделён на 2 корпуса – в результате половина фасада отремонтирована, половина – нет.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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