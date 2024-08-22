Глава администрации Ялты Янина Павленко продолжает обходы МКД

Выделены средства на благоустройство площадки по Халтурина, 19. А её наполнение проработает депутат вместе со старшими близлежащих домов и жителями, — сказала Янина Павленко.

Отметила глава администрации города неудовлетворительное санитарное состояние микрорайона и поручила службам срочно исправить ситуацию. Также отметила необходимость разобраться с ливневками на Халтурина, 20 — в решетке слишком крупные отверстия, что может быть не безопасно.

В целом обошла порядка 20 МКД и повсеместно сталкиваюсь с тем, что люди не всегда понимают, где заканчиваются полномочия администрации и начинаются их. Разъясняю, консультирую, отвечаю на вопросы, — отмечает Янина Павленко.

Состоялся выезд главы администрации Ялты и в Краснокаменку.

В Краснокаменке несколько многоквартирных домов, остальное — частный сектор. Есть вопросы над которыми надо работать: не завершена газификация, нет банкоматов, центральная улица нуждается в ремонте, а площадка сбора ТКО на троллейбусном кольце — в модернизации. Так как в посёлке много людей преклонного возраста, которым сложно добираться в Ялту, планируем организовать выездные приёмы руководителей и специалистов ключевых подразделений администрации, — отметила Янина Павленко и сообщила жителям, что уже скоро в поселке откроется современная детская площадка.

В Ливадии Янина Павленко встретилась со старшими домов улиц Батурина и Виноградной.

Вопросы традиционно общие – в основном сфера ЖКХ. Отдельно обсудили тарифы — жители готовы на их увеличение для уборки дома и территории вокруг. На Батурина, 6 осмотрела текущий ремонт подъезда – жильцы довольны. Есть вопросы по беспорядочно висящим в коридорах проводам – поручила разобраться в кратчайшие сроки. По вопросам кадастрирования пригласила граждан на личный приём. Приятно, что многие отмечают хорошую работу тероргана во главе с Сергеем Ткаченко, — сказала Янина Павленко.

Также глава администрации проинформировала жителей, что реконструкция Ливадийского пляжа запланирована на 2025-2027 годы, а по Солнечной тропе будет объявлен конкурс на концепцию.

В Алупке Янина Павленко провела встречу с активом домов на улицах Западной и Ленина:

На Западной отработали много бытовых тем. Разъяснила вопросы по газификации — необходимо уточнить технические возможности дома. Собираемость более 90% в Фонд капремонта максимально приближает сроки работ в доме. Что касается уборки мусора на территории частных недостроев, то здесь подключаем мунконтроль, который обяжет собственников навести порядок.

Главный вопрос, волнующий жильцов домов на улице Ленина — выделение их жилья и придомовых из территории санатория им. Боброва. Глава администрации города заверила, что все будет решено в пользу жителей.

В доме № 35Ц на улице Ленина на месте был решен вопрос по ремонту подъезда 1 этажа, его начнут в ближайшее время совместными усилиями с жильцами.

На Виноградном спуске, 3 разрушилась подпорная стена. Главой администрации дано поручение уточнить чья собственность, законна ли стройка, которая ведется ниже стены.

Снова напомнила жильцам МКД, что только они вправе решать, с какой управляющей компанией работать. А со всеми волнующими вопросами жители могут обращаться в территориальный орган. Ольга Игоревна Литвинова — мой представитель на месте, — заявила Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта