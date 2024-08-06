Глава администрации Ялты занимается проблемными вопросами жителей

В конце недели минувшей недели Янина Павленко встретилась с жителями улиц Прибрежная и Кривошты и проинспектировала ремонт лестницы в Васильевке.
Вместе с коллегами из ДЖКХ, «Зеленстроя», мунконтроля выехали на улицу Прибрежная, что в районе бывшего кинотеатра «Октябрь». Люди жалуются на некачественный ремонт придомовой территории, разрушение подпорной стены в русле реки, просят наладить уличное освещение и благоустроить клумбу — ею в ближайшее время займётся «Зеленстрой», — сообщила по итогам выезда глава администрации Ялты Янина Павленко.
Остальные озвученные гражданами вопросы также находятся в отработке, в том числе решается вопрос об открытии мостика и пешеходного перехода на Киевскую — сейчас он заварен, но жители очень в нем нуждаются.
В районе Васильевки Янина Павленко проинспектировала ремонт лестницы, которая ведёт к автовокзалу. По её словам, ремонт там был приостановлен из-за 30-метрового участка, примыкающего к трассе. «Сейчас заливку бетона проводят при помощи специализированной техники. Уже скоро лестницей можно будет свободно пользоваться, но пока застывает бетон и не снята опалубка прошу жителей воспользоваться другой дорогой, — подчеркивает глава администрации Ялты.
А в субботу утром Янина Павленко выехала на встречу с жителями улицы Кривошты и начала с мониторинга движения общественного транспорта.
По маршруту № 20 есть нарекания на работу в вечернее время. График движения интервальный. С 6:45 до 20:00 — 15 минут, с 20:00 до 23:00 — 25 минут. С перевозчиком связывались, особых отклонений от графика не фиксируется. По просьбам водителей и жителей района рассматриваем возможность установки на конечной остановке туалета, — сообщила глава администрации Ялты.
Далее последовало непосредственно общение с жителями, в ходе которого она традиционно разъяснила необходимость кадастрирования придомовой территории, а также напомнила о зонах ответственности жильцов и администрации и о том, что вопросы содержания общего имущества решаются только общим собранием жильцов.
Выявила самозахват территории — удивительный случай, когда большой частью двора пользуется только одна семья. Будем разбираться. Что касается санитарного состояния, в целом чисто, но местами есть случайный мусор. Также жильцы отмечают, что на контейнерные площадки время от времени выносят строительные отходы, что недопустимо — они подлежат только специализированному вывозу и утилизации, — заключила Янина Павленко и добавила, что обходы районов Ялты, Алупки и посёлков будут продолжены.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: благоустройство Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: благоустройство Крыма