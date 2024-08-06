Глава администрации Ялты занимается проблемными вопросами жителей

А в субботу утром Янина Павленко выехала на встречу с жителями улицы Кривошты и начала с мониторинга движения общественного транспорта.

По маршруту № 20 есть нарекания на работу в вечернее время. График движения интервальный. С 6:45 до 20:00 — 15 минут, с 20:00 до 23:00 — 25 минут. С перевозчиком связывались, особых отклонений от графика не фиксируется. По просьбам водителей и жителей района рассматриваем возможность установки на конечной остановке туалета, — сообщила глава администрации Ялты.

Далее последовало непосредственно общение с жителями, в ходе которого она традиционно разъяснила необходимость кадастрирования придомовой территории, а также напомнила о зонах ответственности жильцов и администрации и о том, что вопросы содержания общего имущества решаются только общим собранием жильцов.

Выявила самозахват территории — удивительный случай, когда большой частью двора пользуется только одна семья. Будем разбираться. Что касается санитарного состояния, в целом чисто, но местами есть случайный мусор. Также жильцы отмечают, что на контейнерные площадки время от времени выносят строительные отходы, что недопустимо — они подлежат только специализированному вывозу и утилизации, — заключила Янина Павленко и добавила, что обходы районов Ялты, Алупки и посёлков будут продолжены.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта