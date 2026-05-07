Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Глава Черноморского района Крыма Александр Дудинов ушёл в отставку
Новости Республики
Глава Черноморского района Крыма Александр Дудинов ушёл в отставку
фото: © vk.com/dudinov

Глава Черноморского района Крыма Александр Дудинов ушёл в отставку

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:18 07.05.2026

Глава администрации Черноморского района Крыма Александр Дудинов уходит в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.

Александр Дудинов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Продолжается ротация кадров в муниципалитетах, которую мы последовательно проводим, — написал Аксенов.

Главная задача остается неизменной – повышение эффективности работы на местах, укрепление управленческих команд и настройка системы на результат, подчеркнул глава Крыма.

Кадровые решения будут приниматься и дальше, в первую очередь, исходя из приоритетов качества управления и запроса людей на перемены к лучшему. Александр Сергеевич остается в нашей команде. Подчеркну, что все добросовестные чиновники также могут рассчитывать на дальнейшую работу в органах власти, — добавил он.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 2 114

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.