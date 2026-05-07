Глава Черноморского района Крыма Александр Дудинов ушёл в отставку

Глава администрации Черноморского района Крыма Александр Дудинов уходит в отставку. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.
Александр Дудинов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Продолжается ротация кадров в муниципалитетах, которую мы последовательно проводим, — написал Аксенов.
Главная задача остается неизменной – повышение эффективности работы на местах, укрепление управленческих команд и настройка системы на результат, подчеркнул глава Крыма.
Кадровые решения будут приниматься и дальше, в первую очередь, исходя из приоритетов качества управления и запроса людей на перемены к лучшему. Александр Сергеевич остается в нашей команде. Подчеркну, что все добросовестные чиновники также могут рассчитывать на дальнейшую работу в органах власти, — добавил он.
источник: РИА Новости Крым
С тегами: власть в Крыму
