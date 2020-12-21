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Глава Евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко - в составе Госсовета РФ

Глава Евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко — в составе Госсовета РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:10 21.12.2020

Глава города Евпатории Олеся Харитоненко вошла в состав Государственного совета Российской Федерации.  Соответствующий указ президента РФ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

В новый состав Госсовета России вошли главы всех регионов РФ, председатель правительства Михаил Мишустин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, руководители всех парламентских партий, главы Совета Федерации и Государственной думы, полпреды президента в федеральных округах. Из числа руководителей муниципальных образований, помимо Олеси Харитоненко, в состав Госсовета вошел только глава Саткинского муниципального района Челябинской области Александр Глазков, — сообщили в Отделе по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории.

Всего Крымский полуостров в Госсовете представлен тремя политиками: по указу в него вошли глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, Олеся Харитоненко является председателем палаты городских округов Общероссийского конгресса муниципальных образований, членом правления Общенациональной ассоциации территориального общественного самоуправления и председателем ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым». Также с лета 2019 года Глава городского совета Евпатории  входит в состав президиума совета при президенте России по местному самоуправлению.

Государственный совет формируется в составе председателя Государственного совета и членов Государственного совета и обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти в стране.  Председателем Государственного совета является Президент России.

фото: Отдел по связям с общественностью и СМИ администрации города Евпатории

Глава Евпаторийского горсовета Олеся Харитоненко - в составе Госсовета РФ

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