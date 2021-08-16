Глава Главгосэкспертизы Игорь Манылов посетил контрольные объекты ведомства в Крыму

В преддверии регионального совещания по вопросам взаимодействия с органами государственной власти республики начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов и руководители стройкомплекса региона проинспектировали строительные площадки в Севастополе и Ялте.

В том числе участники выезда посетили площадку строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений «Южные», которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод. В ходе недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что из-за активного роста населения пришлось пересмотреть технические решения КОС. В ближайшее время обновленный проект должен зайти на повторное рассмотрение в Главгосэкспертизу России.

Также делегация осмотрела участок строительства Театра оперы и балета, где сейчас ведутся подготовительные работы. Театр мирового класса призван включить Севастополь и Крым в современный мировой культурный контекст, стать достоянием города, уникальным общественным пространством с видовой террасой и фойе для массовых мероприятий. В настоящее время разработаны концептуальные решения по зрительному залу и акустике в соответствии с международными стандартами, проработана конструктивная схема здания и решения по базовым инженерным системам.

Еще одним объектом посещения стала территория будущего крупнейшего медицинского кластера города, центральным зданием которого станет Севастопольская больница скорой медицинской помощи. В августе Главгосэкспертиза выдала новое положительное заключение по результатам инженерных изысканий на строительство больницы. Ожидается, что Севастополь получит передовое лечебное заведение, где будут оказываться все виды специализированной помощи.

Завершилась выездная программа в Ялте, где на территории торгового порта планируется построить опреснительный комплекс. Так как в городе практически нет подземных источников воды, опреснительная установка будет использоваться в качестве резервного источника водоснабжения и поможет решить вопрос с водоснабжением Южного берега Крыма в курортный сезон. Это первый подобный проект, реализуемый на территории полуострова.

Участие в выездной программе также приняли заместитель начальника Главгосэкспертизы России Михаил Каменских, начальник Крымского филиала Алексей Журавлев, начальник Управления объектов гражданского назначения Максим Ботт и начальник Управления инженерного обеспечения Алексей Гатилов.