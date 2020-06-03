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Глава Госкомрегистра РК: "Электронный способ подачи документов заменит бумажные носители"
иллюстрация: twimg.com

Глава Госкомрегистра РК: «Электронный способ подачи документов заменит бумажные носители»

Опубликовал: КрымPRESS в Госкомрегистр Республики Крым 19:52 03.06.2020

Электронный способ подачи документов на оформление недвижимости заменит бумажные носители. Такое мнение выразил председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Александр Спиридонов в эфире радио «Спутник в Крыму». По его словам, с момента запуска соответствующего сервиса на портале Росреестра в июле 2015 года прослеживается устойчивая тенденция к росту заявлений, поданных в электронном виде. В то же время гражданам с консервативными взглядами, по всей видимости, бывает сложно переходить на современные цифровые платформы. Принудительного ухода от бумаг нет, но динамика налицо: с каждым годом все больше крымчан используют удаленные способы подачи документов на оформление объектов недвижимости.

Особенность текущего момента в том, что многие заявители вынуждены были подавать документы в электронном виде из-за необходимости соблюдать меры безопасности в условиях коронавирусной инфекции. Однако полагаем, что способ электронной подачи не потеряет свою выросшую популярность и после окончания пандемии. Прогресс в любом случае не стоит на месте. Неважно является ли человек сторонником или противником цифровизации, переход на электронные технологии все равно произойдет, — рассказал председатель регистрирующего органа.

Глава Госкомрегистра РК: "Электронный способ подачи документов заменит бумажные носители"

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