Глава Госсовета и крымские депутаты поздравили выпускников

Сегодня в крымских школах завершился учебный год. Глава Госсовета РК Владимир Константинов поздравил с последним звонком учащихся общеобразовательного учреждения «Гимназия-школа-сад «Консоль». Он вручил в подарок учебному учреждению панно с изображением «Крымского моста».

Желаю выпускникам – найти свой жизненный путь, взрослые меня поймут, потому что знают насколько важно не ошибиться с выбором пути. Уверен, что в этом вам помогут родители и близкие люди. Дорогие выпускники, вы уже взрослые люди. Основную базу знаний вам дала школа, теперь вы сами принимаете решения и отвечаете за свои поступки перед своей семьей и государством, — сказал Константинов.

Глава Госсовета напомнил, что, традиционно, в конце учебного года депутаты крымского парламента проводят Попечительские советы в школах Республики. В частности, спикер парламента побывал в Научненской школе Бахчисарайского района. В ходе заседания Попечительского совета были обозначены задачи, которые нужно решить к новому учебному году.

Какого бы уровня не была школа и сколько бы ей не было оказано помощи, мой главный вывод за многие годы – школе всегда нужна поддержка. Уверен, что деятельность Попечительских советов будет актуальна всегда, — отметил Председатель Госсовета Крыма.

Лучшим учащимся вручили грамоты и похвальные листы за успехи в учёбе, а также дипломы за высокие достижения в республиканских, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах.

Члены Президиума крымского парламента также побывали сегодня в школах на празднике Последнего звонка. Первый вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс побывал сегодня в симферопольской гимназии №11 им. К. А. Тренёва. На торжественной линейке в средней общеобразовательной школе №28 г. Симферополь побывала вице-спикер крымского парламента Алла Пономаренко. Учащихся и педагогов Симферопольской академической гимназии с окончанием учебного года поздравил вице-спикер Владимир Бобков, а выпускников Старокрымской общеобразовательной школы №2 в Кировском районе поприветствовал зампред Госсовета Эдип Гафаров.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.