Глава Херсонщины считает: новая трасса обеспечит стабильный транспортный поток в Крым

Ранее Путин по ВКС открыл отремонтированную трассу Новотроицкое — Чаплынка на юге Херсонской области, которая является частью альтернативного транспортного коридора в Крым.
Для такой большой и мощной страны 71 км вроде бы немного, но для Херсонской области, для жителей Херсонской области и, что самое важное, всех тех, кто едет сейчас в Крым и обратно, эта дорога соединила теперь Азовское море с Черным морем и будет продолжаться дальше. У нас уже становится очень стабильным этот сухопутный маршрут для пассажирского обмена и транспортного вместе с ним, грузового потока именно с Крымом, — цитирует Сальдо ТАСС.
Протяженность двухполосной трассы Новотроицкое — Чаплынка вдоль побережья Черного моря составляет 71 км, она проходит через 17 населенных пунктов двух районов области. Как ранее сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, ввод дороги в эксплуатацию позволит распределить автомобильный поток на административной границе с Крымом и избежать больших пробок на пункте пропуска «Джанкой»
источник: ТАСС
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