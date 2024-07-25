Глава Херсонщины считает: новая трасса обеспечит стабильный транспортный поток в Крым

Ранее Путин по ВКС открыл отремонтированную трассу Новотроицкое — Чаплынка на юге Херсонской области, которая является частью альтернативного транспортного коридора в Крым.

Для такой большой и мощной страны 71 км вроде бы немного, но для Херсонской области, для жителей Херсонской области и, что самое важное, всех тех, кто едет сейчас в Крым и обратно, эта дорога соединила теперь Азовское море с Черным морем и будет продолжаться дальше. У нас уже становится очень стабильным этот сухопутный маршрут для пассажирского обмена и транспортного вместе с ним, грузового потока именно с Крымом, — цитирует Сальдо ТАСС.