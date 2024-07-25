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Глава Херсонщины считает: новая трасса обеспечит стабильный транспортный поток в
фото: pikist.com

Глава Херсонщины считает: новая трасса обеспечит стабильный транспортный поток в Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:54 25.07.2024

Трасса Новотроицкое — Чаплынка, которую после капитального ремонта открыл президент РФ Владимир Путин, соединит транспортным потоком Азовское и Черное моря в Херсонской области. Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо на совещании по социально-экономическому развитию регионов Донбасса и Новороссии.

Ранее Путин по ВКС открыл отремонтированную трассу Новотроицкое — Чаплынка на юге Херсонской области, которая является частью альтернативного транспортного коридора в Крым.

Для такой большой и мощной страны 71 км вроде бы немного, но для Херсонской области, для жителей Херсонской области и, что самое важное, всех тех, кто едет сейчас в Крым и обратно, эта дорога соединила теперь Азовское море с Черным морем и будет продолжаться дальше. У нас уже становится очень стабильным этот сухопутный маршрут для пассажирского обмена и транспортного вместе с ним, грузового потока именно с Крымом, — цитирует Сальдо ТАСС.

Протяженность двухполосной трассы Новотроицкое — Чаплынка вдоль побережья Черного моря составляет 71 км, она проходит через 17 населенных пунктов двух районов области. Как ранее сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко, ввод дороги в эксплуатацию позволит распределить автомобильный поток на административной границе с Крымом и избежать больших пробок на пункте пропуска «Джанкой»

источник: ТАСС

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