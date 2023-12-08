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Глава Инкермана уволен. Утратил доверие…
фото: администрация Инкермана

Глава Инкермана уволен. Утратил доверие…

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:02 08.12.2023

Глава Инкермана Родион Демченко уволен с должности, сообщил в соцсети губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его информации, решение принято Балаклавским районным судом 7 декабря. Причина удаления с должности — утрата доверия.

По представлению прокуратуры Севастополя Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений правительства Севастополя проводило проверку на тему нарушения антикоррупционного законодательства. Факты подтвердились. Прокуратура обратилась по этому поводу в суд, мной иск был поддержан. Суд удовлетворил наше ходатайство о вступлении в качестве соистца, — цитирует «Севастопольская газета» главу города.

Одновременно он сообщил о своем решении секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» об исключении Р.Демченко из партийных рядов.

Коррупция не бывает «большой» или «незначительной», любые факты несовместимы с властью любого уровня, — заявил губернатор.

источник: «Севастопольская газета»

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