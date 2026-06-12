Глава Крыма: «День России символизирует тысячелетнюю историю нашего Отечества»

12 июня – День России.

Этот праздник символизирует тысячелетнюю историю нашего Отечества, неразрывную связь времен и преемственность поколений. Напоминает нам о единстве и общей судьбе нашего многонационального народа, о верности заветам предков.

Именно эти ценности лежат в основе российской государственности. Именно они на протяжении веков помогали России преодолевать тяжелейшие испытания, побеждать сильных и беспощадных врагов, достигать потрясающих успехов, возрождаться, обновляться и идти вперед, сохраняя свое достоинство и уникальность.

Так было в далеком и недавнем прошлом, так происходит и сегодня. Знаком нового возрождения стало возвращение домой сначала Крыма, а затем ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, воссоединение русских земель. На фронтах СВО наши воины, как и многие поколения предков, отважно сражаются за правду, справедливость и свободу, за будущее нашей страны. Миллионы людей на передовой и в тылу творят новую историю России и всего мира.

Уверен, что, какими бы сложными ни были вызовы времени, вместе мы преодолеем любые трудности. И наша любимая Родина выйдет из всех испытаний еще более могучей и процветающей.

С праздником, друзья! Да здравствует Россия! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым