Глава Крыма: «День России символизирует тысячелетнюю историю нашего Отечества»

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем России.
Любовь, вера и гордость. Вот три главных чувства, которые сегодня объединяют всех нас. Любовь к Родине. Вера в Россию. Гордость за свою страну.
12 июня – День России.
Этот праздник символизирует тысячелетнюю историю нашего Отечества, неразрывную связь времен и преемственность поколений. Напоминает нам о единстве и общей судьбе нашего многонационального народа, о верности заветам предков.
Именно эти ценности лежат в основе российской государственности. Именно они на протяжении веков помогали России преодолевать тяжелейшие испытания, побеждать сильных и беспощадных врагов, достигать потрясающих успехов, возрождаться, обновляться и идти вперед, сохраняя свое достоинство и уникальность.
Так было в далеком и недавнем прошлом, так происходит и сегодня. Знаком нового возрождения стало возвращение домой сначала Крыма, а затем ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, воссоединение русских земель. На фронтах СВО наши воины, как и многие поколения предков, отважно сражаются за правду, справедливость и свободу, за будущее нашей страны. Миллионы людей на передовой и в тылу творят новую историю России и всего мира.
Уверен, что, какими бы сложными ни были вызовы времени, вместе мы преодолеем любые трудности. И наша любимая Родина выйдет из всех испытаний еще более могучей и процветающей.
С праздником, друзья! Да здравствует Россия! – говорится в поздравлении Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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