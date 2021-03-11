Глава Крыма добавил нам своим указом выходных

Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил три религиозных праздника нерабочими днями в республике. Соответствующий Указ опубликован на официальном портале Совмина РК.

Указ

Объявить нерабочими праздничными днями: 14 мая 2021 года – в связи с празднованием Ораза-байрама; 21 июня 2021 года – в связи с празднованием Дня Святой Троицы; 20 июля 2021 года – в связи с празднованием Курбан-байрама, – говорится в документе.

Пасха, которая также традиционно объявляется в Крыму выходным, выпала в этом году на 2 мая. А это и так нерабочий праздничный день.

Таким образом, говоря о «длинных выходных» в Крыму, нужно помнить: это «майские» – с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, празднование Дня России – с 12 по 14 июня, Дня народного единства – с 4 по 7 ноября.