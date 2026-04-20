Глава Крыма: "Донорство – одно из высших проявлений гуманизма"
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:09 20.04.2026

В 2025 году более 24,2 тыс. крымчан стало донорами. Об этом сообщил Глава Республики Крым. Как отметил Сергей Аксёнов, сегодня в республике проживает около 5,9 тыс. человек, которым присвоено звание «Почетный донор России».

Для многих наших земляков это образ жизни. Впечатляющие цифры. За ними спасенные жизни и здоровье тысяч людей. В том числе наших воинов. Донорство – одно из высших проявлений гуманизма, его не случайно называют тихим подвигом. И то, что у нас столько незаметных героев с открытыми сердцами, радует и дарит надежду. Именно этим людям посвящена сегодняшняя дата: 20 апреля в нашей стране отмечается Национальный день донора, – напомнил Глава республики.

Сергей Аксёнов выразил признательность всем, кто участвует в этом жизненно важном и благородном деле.

Развитие донорского движения – одно из приоритетных направлений. Благодаря системной работе Центра крови Крыма и неравнодушию наших граждан лечебные учреждения республики обеспечены необходимыми запасами компонентов крови в полном объеме, – подчеркнул Глава Крыма.

Кроме того, Сергей Аксёнов сообщил, что Крым активно участвует в расширении Федерального регистра доноров костного мозга: на сегодняшний день в нем состоит более 3,7 тыс. крымчан.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

