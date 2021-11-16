 Глава Крыма допустил ужесточение ограничений для непривитых от COVID-19

Глава Крыма Сергей Аксёнов допустил ужесточение ограничительных мер для не вакцинированных от коронавируса при условии негативного развития эпидемиологической ситуации. В своем Telegram он отметил, что во многих западных странах, которые нередко ставятся России в пример, запретили непривитым гражданам выходить из домов.

По части демократии нам часто приводят в пример западные страны, однако уже сейчас многие из них запретили непривитым гражданам выходить из своих домов. На территории нашей страны такие меры до сих пор приняты не были, однако в случае негативного развития ситуации может быть все, что угодно, — написал Аксёнов в своем Telegram-канале .

Глава РК призвал крымчан носить маски в общественных местах и прививаться от коронавирусной инфекции, чтобы избежать каких-либо новых ограничений.