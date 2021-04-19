Глава Крыма и губернатор Севастополя 21 апреля в 12:00 будут в московском «Манеже»

Дмитрий Песков назвал участников послания Путина Федеральному собранию.

Как известно, 21 апреля Президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Мероприятие начнется в полдень в центральном выставочном зале «Манеж». В нем примут участие депутаты и сенаторы, а также губернаторский корпус. Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Там будет нижняя и верхняя палаты парламента, будет и губернаторский корпус. Это я могу точно сейчас подтвердить, — сказал Песков.

По го информации, в послании будут затронуты вопросы о мерах поддержки и путях выхода из экономического кризиса, вызванного COVID-19, обозначены ориентиры социально-экономического развития РФ и преемственность целей.

Интересно, что перед посланием Путина Федеральному собранию депутаты, сенаторы и губернаторы трижды сдадут тест на коронавирус.