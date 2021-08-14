Глава Крыма и врио председателя администрации Керчи отчитались перед Президентом о борьбе со стихией

Глава Крыма Сергей Аксёнов и врио председателя администрации Керчи Святослав Брусаков приняли участие в онлайн-совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в РФ, которое провел Президент Владимир Путин.

Открывая совещание, Владимир Путин сообщил, что масштаб и характер природных бедствий на юге России носит беспрецедентный характер, за несколько часов выпадала месячная норма осадков. Президент отметил, что как федеральными, так и региональными и муниципальными властями должны быть предприняты все неотложные меры.

Действовать нужно быстро и максимально эффективно. Главное – сохранить жизнь и здоровье людей, их имущество. Нужно отладить все аспекты, связанные с оказанием материальной, медицинской и социальной помощи пострадавшим. Необходим план по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов, — сказал Глава государства.

Также Президент заострил внимание на том, что 1 сентября все дети из пострадавших регионов должны своевременно пойти в школу, а социально значимые объекты – максимально оперативно отремонтированы.

Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев в ходе своего выступления сообщил, что 12 – 13 августа в районе городов Керчь и Феодосия произошло подтопление 107 жилых домов, 217 придомовых участков, было нарушено движение по трассе «Таврида».

Оперативные службы заранее были приведены в режим повышенной готовности, что позволило не допустить гибели людей. Проводятся работы по откачке воды, восстановлению энергоснабжения и адресной помощи пострадавшим. Обстановка находится под контролем, сил и средств достаточно, — сказал руководитель ведомства.

В свою очередь Сергей Аксёнов проинформировал о том, что на сегодняшний день продолжаются работы по ликвидации последствий подтоплений в городе Керчи и Ленинском районе, где выпало 66 миллиметров осадков.

В селах Красногорка и Ильичево Ленинского района признаны поврежденными 54 домовладения. Проводятся работы по откачке воды. Региональные власти работают в координации с МЧС, выделены дополнительные силы и средства, — сообщил Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов доложил Президенту о том, что в республике планируется в кратчайшие сроки завершить оценку ущерба и выплаты пострадавшим в результате ЧС.

Индивидуально подходим к каждому случаю. Там, где выплаты не позволяют покрыть весь ущерб, причиненный паводком, к помощи подключаются благотворительные фонды, представители бизнеса, — сказал Глава Республики.

Врио главы администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что муниципальные власти организовали работу по расчистке русел рек и ливневок, откачке воды с подтопленных придомовых участков. Оказывается помощь горожанам в пунктах временного размещения, продолжаются ремонтно-восстановительные работы. В ликвидации последствий ЧС, вызванных подтоплением, принимают участие силы Росгвардии и Министерства обороны РФ. Святослав Брусаков напомнил о том, что Керчь подтапливает четыре реки и последнее такое наводнение было 2002 году.