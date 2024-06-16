Глава Крыма: «Люди в белых халатах сегодня отмечают свой профессиональный праздник»

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем медицинского работника.
Святитель Лука называл врачевание первым из дел милосердия.
Эти слова важны для понимания сути профессии медицинского работника.
Люди в белых халатах сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто ежедневно спасает жизни, защищает здоровье людей. Спасибо вам за ваше служение!
Особые слова благодарности – военным медикам, тем, кто выполняет свой долг на передовой, кто помогает нашим воинам справиться с последствиями ранений и травм, вернуться к жизни.
Развитие здравоохранения, повышение доступности медицинских услуг – наш важнейший приоритет.
За прошедшие годы построены сотни новых объектов – от мощных медицинских центров до сельских амбулаторий. В больницы поставлены тысячи единиц нового оборудования, обновлен парк машин скорой помощи.
Уверен, мы справимся со всеми трудностями, решим любые проблемы.
Поздравляю медицинских работников и ветеранов отрасли с праздником! Желаю всем здоровья, благополучия и новых успехов! – говорится в поздравлении Главы республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: здравоохранение Крыма