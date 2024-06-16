Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Глава Крыма: «Люди в белых халатах сегодня отмечают свой профессиональный праздник»
актуально в республике
Глава : «Люди в белых халатах сегодня отмечают свой профессиональный праздник»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма: «Люди в белых халатах сегодня отмечают свой профессиональный праздник»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:26 16.06.2024

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем медицинского работника.

Святитель Лука называл врачевание первым из дел милосердия.

Эти слова важны для понимания сути профессии медицинского работника.

Люди в белых халатах сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто ежедневно спасает жизни, защищает здоровье людей. Спасибо вам за ваше служение!

Особые слова благодарности – военным медикам, тем, кто выполняет свой долг на передовой, кто помогает нашим воинам справиться с последствиями ранений и травм, вернуться к жизни.

Развитие здравоохранения, повышение доступности медицинских услуг – наш важнейший приоритет.

За прошедшие годы построены сотни новых объектов – от мощных медицинских центров до сельских амбулаторий. В больницы поставлены тысячи единиц нового оборудования, обновлен парк машин скорой помощи.

Уверен, мы справимся со всеми трудностями, решим любые проблемы.

Поздравляю медицинских работников и ветеранов отрасли с праздником! Желаю всем здоровья, благополучия и новых успехов! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: здравоохранение Крыма

Комментарии для сайта Cackle
здравоохранение Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.