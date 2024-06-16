Глава Крыма: «Люди в белых халатах сегодня отмечают свой профессиональный праздник»

Святитель Лука называл врачевание первым из дел милосердия.

Эти слова важны для понимания сути профессии медицинского работника.

Люди в белых халатах сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто ежедневно спасает жизни, защищает здоровье людей. Спасибо вам за ваше служение!

Особые слова благодарности – военным медикам, тем, кто выполняет свой долг на передовой, кто помогает нашим воинам справиться с последствиями ранений и травм, вернуться к жизни.

Развитие здравоохранения, повышение доступности медицинских услуг – наш важнейший приоритет.

За прошедшие годы построены сотни новых объектов – от мощных медицинских центров до сельских амбулаторий. В больницы поставлены тысячи единиц нового оборудования, обновлен парк машин скорой помощи.

Уверен, мы справимся со всеми трудностями, решим любые проблемы.

Поздравляю медицинских работников и ветеранов отрасли с праздником! Желаю всем здоровья, благополучия и новых успехов! – говорится в поздравлении Главы республики.