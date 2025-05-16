Глава Крыма наградил победителей и призеров Чемпионата ФСБ России по легкой атлетике и спортивному ориентированию

Не могу не отметить высочайший уровень профессионализма и подготовки сотрудников ФСБ России. Вы достойно исполняете все задачи, поставленные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным и директором Федеральной службы безопасности России Александром Васильевичем Бортниковым. Наша страна и безопасность наших граждан находится под надежной защитой от любых посягательств, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов также выразил готовность принимать в республике подобные спортивные соревнования и в будущем, для чего в Крыму имеются все необходимые условия.

Затем Сергей Аксёнов вручил победителям и призерам чемпионата заслуженные награды.