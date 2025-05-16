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Глава Крыма наградил победителей и призеров Чемпионата ФСБ России по легкой атлетике и спортивному ориентированию
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма наградил победителей и призеров Чемпионата ФСБ России по легкой атлетике и спортивному ориентированию

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:36 16.05.2025

Глава Республики Крым принял участие в закрытии Чемпионата органов безопасности Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по легкой атлетике и спортивному ориентированию. В приветственном слове Сергей Аксёнов подчеркнул, что сегодня Федеральная служба безопасности Российской Федерации является ключевым органом в системе, обеспечивающей законность и безопасность в государстве.

Не могу не отметить высочайший уровень профессионализма и подготовки сотрудников ФСБ России. Вы достойно исполняете все задачи, поставленные Президентом Владимиром Владимировичем Путиным и директором Федеральной службы безопасности России Александром Васильевичем Бортниковым. Наша страна и безопасность наших граждан находится под надежной защитой от любых посягательств, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов также выразил готовность принимать в республике подобные спортивные соревнования и в будущем, для чего в Крыму имеются все необходимые условия.

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Затем Сергей Аксёнов вручил победителям и призерам чемпионата заслуженные награды.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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