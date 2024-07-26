Глава Крыма наградил работников торговли Республики накануне профессионального праздника

Кроме того, Сергей Аксёнов поблагодарил за поддержку, которую работники торговли оказывают участникам специальной военной операции.

Знаю, что никто из вас не остается в стороне. Сегодня поддержка Президента Владимира Владимировича Путина, его решений и наших воинов – главная задача для каждого из нас, и вы на этом стоите твердо, – выразил уверенность Глава Крыма.

За добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство Сергей Аксёнов вручил заслуженные награды: Почетные грамоты Главы Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Почетные грамоты Совета министров Республики Крым.

СПРАВКА. В Республике Крым функционируют свыше 14 тыс. стационарных торговых объектов различной специализации, в том числе около 700 магазинов крупных региональных торговых сетей. Оборот оптовой торговли в 2024 году вырос на 11,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 168 млрд рублей, оборот розничной торговли – на 9,2 % и составил 181 млрд рублей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым