Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Глава Крыма наградил работников торговли Республики накануне профессионального праздника
актуально в республике
Глава наградил работников торговли Республики накануне профессионального праздника

Глава Крыма наградил работников торговли Республики накануне профессионального праздника

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:28 26.07.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов вручил крымчанам награды в преддверии Дня работника торговли. Выразил признательность всем, кто связал свою жизнь со сферой торговли – одной из самых важных для развития республики.

Ваш труд очень ценен для нашего Крыма. Доля отрасли в валовом региональном продукте составляет около 17 %, создаются новые рабочие места, в целом экономика планомерно растет, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов поблагодарил за поддержку, которую работники торговли оказывают участникам специальной военной операции.

Знаю, что никто из вас не остается в стороне. Сегодня поддержка Президента Владимира Владимировича Путина, его решений и наших воинов – главная задача для каждого из нас, и вы на этом стоите твердо, – выразил уверенность Глава Крыма.

За добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство Сергей Аксёнов вручил заслуженные награды: Почетные грамоты Главы Республики Крым, Благодарности Главы Республики Крым, Почетные грамоты Совета министров Республики Крым.

Узнайте больше:  В Крыму теперь есть шахматная школа Сергея Корякина

Глава Крыма наградил работников торговли Республики накануне профессионального праздника Глава Крыма наградил работников торговли Республики накануне профессионального праздника Глава Крыма наградил работников торговли Республики накануне профессионального праздника Глава Крыма наградил работников торговли Республики накануне профессионального праздника Глава Крыма наградил работников торговли Республики накануне профессионального праздника Глава Крыма наградил работников торговли Республики накануне профессионального праздника Глава Крыма наградил работников торговли Республики накануне профессионального праздника Глава Крыма наградил работников торговли Республики накануне профессионального праздника

СПРАВКА. В Республике Крым функционируют свыше 14 тыс. стационарных торговых объектов различной специализации, в том числе около 700 магазинов крупных региональных торговых сетей. Оборот оптовой торговли в 2024 году вырос на 11,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 168 млрд рублей, оборот розничной торговли – на 9,2 % и составил 181 млрд рублей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: торговля в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
торговля в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.