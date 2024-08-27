Глава Крыма наградил ветеранов спецоперации, участвовавших в турнире «Кубок Защитников Отечества»

Сергей Аксёнов выразил признательность ветеранам спецоперации за подвиг на фронте, высоко оценив их героизм и смелость.

Участники СВО – достойные люди, которые в нужный час встали на защиту своей Родины. Проявили мужество там, где это было необходимо. Только слова искренней благодарности вам за вашу гражданскую и человеческую позицию, – отмечает Глава Крыма.

Глава республики акцентировал важность участия бойцов в спортивной и общественной жизни.

Уверен, вы избрали верный путь. Двигайтесь по этому направлению дальше. Думаю, нынешние соревнования станут не последними в вашей жизни. Со своей стороны, органы власти республики продолжат оказывать все необходимое содействие. Вы всегда можете на нас рассчитывать. Помощь нашим защитникам – святая обязанность каждого из нас, – подчеркивает Глава Крыма.

Сергей Аксёнов добавил, что ветеранам, решившим продолжить свою карьеру в спорте, будет предоставлено требующееся оборудование и инвентарь для тренировок, в том числе по стрельбе из электронного оружия.

В свою очередь, министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова уточнила, что члены сборной команды Республики Крым на «Кубке Защитников Отечества» завоевали три призовых медали: две – золотую и бронзовую – в настольном теннисе и одну серебряную в пулевой стрельбе.

Все участники крымской команды приглашены на сборы Паралимпийского комитета России, которые состоятся в октябре 2024 года. По результатам сборов лучшие спортсмены попадут в паралимпийскую сборную страны, – сообщила министр спорта РК.

Капитан команды Дмитрий Воронин добавил, что своим примером спортсмены вдохновляют и других ветеранов СВО с военными травмами, показывают, что жизнь продолжается, несмотря ни на что. Так, например, Артем Василюк, завоевавший «золото» на соревнованиях, выступил с инициативой поддержать военнослужащих, находящихся на реабилитации, и поделиться своим опытом.

Далее Глава республики вручил спортсменам заслуженные награды: Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».

СПРАВКА. Межрегиональное комплексное физкультурное мероприятие среди ветеранов специальной военной операции «Кубок Защитников Отечества» Южного и Северо-Кавказского федеральных округов проходил в городе Ставрополе с 15 по 18 августа. В программе были состязания по волейболу, пулевой стрельбе, армрестлингу, стрельбе из лука, пауэрлифтингу и настольному теннису. Крымскую команду представили семь человек, выступив в соревнованиях по настольному теннису (стоя) и пулевой стрельбе (из электронного оружия).

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым