Глава Крыма новому главе администрации Симферополя: «У вас получится реализовать все задачи»

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с новым главой администрации города Симферополя Валентином Демидовым — здесь, в ходе которой обсуждался план работы и были определены приоритетные задачи.

Вы не новый человек в крымской команде, ранее занимали должность главы администрации Армянска. Знаю, что те проблемы, которые есть в Симферополе, вы изучали, работая заместителем главы администрации. Уверен, что у вас получится реализовать все задачи, и Симферополь будет по праву полноценной столицей Крыма: будет зеленым, красивым, комфортным для жизни, — цитирует Управление информации и пресс-службы Главу Республики Крым.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что по поручению Президента в Симферополе реализуется значительное количество мероприятий за счёт средств республиканского и федерального бюджетов, в том числе строительство медицинских и образовательных учреждений. Особое внимание Глава республики обратил на ситуацию с детскими садами, так как очередь в дошкольные учреждения Симферополя – одна из самых больших по Крыму.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы газификации, обновление парка общественного транспорта, ремонт придомовых территорий МКД, дорожное строительство, озеленение города, проблемы водоснабжения. Сергей Аксёнов подчеркнул, что необходимо довести газификацию города Симферополя до 100 процентов, а все нюансы ремонта придомовых территорий МКД должны быть согласованы с жильцами.

Сергей Аксёнов отметил, что строительство и ремонт улично-дорожной сети должен охватить даже те районы, где ранее не было асфальтного покрытия.

Для меня это важное решение, важный шаг. Задачи понятны, будем заниматься экономикой города, наполнением, правильным и рациональным распределением бюджета, прежде всего, с точки зрения потребности жителей. Понятно, что принципиально значимые задачи — изменение качества санитарной очистки, благоустройство города, налаживание транспортного обслуживания и прочее, — заявил новый глава администрации Симферополя. — Думаю, что мы по каждой задаче составим план работы, представлю его вам. В настоящее время планируем, прежде всего, выстроить работу команды администрации.

В завершение встречи Сергей Аксёнов обратил особое внимание на то, что основным критерием оценки деятельности главы администрации Симферополя является результативность.

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым