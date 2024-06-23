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Глава о ракетной атаке на Севастополь: «Мы с вами»

Глава Крыма о ракетной атаке на Севастополь: «Мы с вами»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:57 23.06.2024

Глава Крыма Сергей Аксёнов, говоря о последствиях ракетной атаки на Севастополь, отметил:

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате сегодняшней атаки на Севастополь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Нахожусь на прямой связи с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым. Крым готов оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах. Мы с вами.

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