Глава Крыма о ракетной атаке на Севастополь: «Мы с вами»

Глава Крыма Сергей Аксёнов, говоря о последствиях ракетной атаки на Севастополь, отметил:

Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате сегодняшней атаки на Севастополь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Нахожусь на прямой связи с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым. Крым готов оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах. Мы с вами.