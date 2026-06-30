Глава Крыма о текущей ситуации с электроснабжением и топливом

К сожалению, в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит. Ежедневно информировать граждан будет министр топлива и энергетики Республики Крым Владимир Геннадьевич Воронкин. Прошу всех набраться терпения, — сказал Аксенов.

Он добавил, что власти региона продолжают работу по ликвидации топливного кризиса.

Что касается ситуации с энергоснабжением региона, Аксенов отметил, что оперативный штаб ежедневно будет разрабатывать меры по организации справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципальном образовании. Для этого дополнительно созданы бригады из числа муниципальных служащих.

Вижу поступающее количество жалоб крымчан на несправедливое распределение электроэнергии по территории республики. Здесь, к сожалению, свою роль сыграл фактор противодействия противнику и техническое состояние отдельных подстанций. В этом вопросе в ближайшее время будут найдены технические возможности, — сказал глава Крыма.

Он предположил, что в течение нескольких дней ситуацию удастся нормализовать.

Аксенов подчеркнул, общественный транспорт в Крыму, как и другие коммунальные службы, в полном объеме обеспечен топливом.

Вижу поступающие каждый день сообщения граждан о том, где не вышли на маршруты троллейбусы или автобусы, реагирую на все. Эту проблему в режиме ручного управления мы решим, — пообещал он.

По словам главы Крыма, депутатский корпус и органы исполнительной власти в течение нескольких дней проведут подомовой обход с целью доведения объективной информации о том, что происходит, и каковы пути решения вопросов, которые касаются каждого человека.

источник: РИА Новости Крым