Глава Крыма – о теракте в «Крокус Сити Холле». Жестко. Принципиально

Крым – вместе со всей Россией скорбит по жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Как известно, Президент объявил 24 марта днем общенационального траура.

Глава Крыма Сергей Аксёнов высказался о ситуации предельно жестко. Но честно:

Нет слов, чтобы выразить нашу боль и скорбь. Но есть и еще одно чувство – ярость. Желание возмездия для убийц, для трусливых тварей, которые пытались сбежать к своим подельникам на Украину, но были задержаны нашими правоохранителями. Для их хозяев и заказчиков зверского преступления. И не только для них, но и для всех, кто сегодня спекулирует на трагедии, преследуя свои грязные цели. Кто радуется смертям невинных людей. Мы знаем, что это обычная тактика наших врагов, цель которой – посеять в обществе страх, чувство незащищенности и бессилия. Но это им никогда не удавалось и не удастся. Свидетельство тому – волна солидарности и сочувствия по всей стране, очереди на сдачу крови в медицинских учреждениях. Мы стиснем зубы и еще теснее сомкнем ряды. Мы победим. Потому что террор – это всегда поражение. А опыт борьбы с этим злом у наших военных и спецслужб колоссальный. По словам нашего Президента, никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность, силу народа России. А террористов ждет возмездие и забвение, будущего у них нет. Еще раз выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Сил вам, терпения и Божьей помощи.

И еще жестче Глава Крыма высказался по поводу исполнителей и заказчиков теракта. Непосредственных. Нелюдей.

Подозреваемые в совершении теракта в Московской области задержаны. Наши правоохранительные органы и спецслужбы сработали оперативно. Твари пытались сбежать на Украину, откуда, видимо, и координировались их действия. Террористическая сущность киевского режима ни у кого не вызывает сомнений, так же как и тот факт, что методы террора, которые этот режим использует, встречают сочувствие и одобрение определенной части населения Украины. Может быть, и не большей, но очень шумной. Также понятно, что есть только один способ остановить волну террора – это адресное уничтожение его организаторов, вдохновителей и пропагандистов, где бы они ни находились и кем бы ни были. А те, кто сегодня смеется и глумится над жертвами, завтра должны завыть, — отметил Аксёнов.

По словам Главы РК, есть и еще один важнейший момент. Миграционный!

Подозреваемые, о которых сообщают СМИ, – мигранты. И это ставит вопрос о проблемах миграционной политики ребром. Проблема давно назрела и перезрела. Информация о преступлениях, совершаемых мигрантами, появляется в СМИ практически ежедневно. Мы понимаем, что у преступников, как говорят, нет ни национальности, ни вероисповедания. Но невозможно отрицать тот факт, что мутный миграционный поток во многом способствует созданию внутри России замкнутых, сформированных по этническому признаку сообществ, нередко зараженных русофобией. Они становятся питательной средой для экстремистской и террористической идеологии, в которой иностранные спецслужбы могут найти исполнителей для реализации своих преступных планов. Повторюсь: проблема давно назрела и перезрела, ее надо решать. С учетом реалий военного времени. Это вопрос национальной безопасности. И еще раз: речь не идет о какой-то дискриминации по национальному признаку. Как раз наоборот. Мы исходим из того, что перед законом все равны. Мы уважаем традиции и культуру всех народов, у нас в России по-другому и быть не может. Но это улица с двусторонним движением. И мы справедливо ожидаем от тех, кто приезжает к нам, такого же отношения к нашим людям, нашим законам и ценностям, к тому, что для нас дорого и свято. Там, где все это есть, нет места ненависти, — подытожил Глава Крыма.

Ремарка от редакции:

Полностью согласимся с мнением Главы Крыма. Выводы же напрашиваются очевидные:

Никакими «зонами безопасности» нам в ситуации с нынешним украинским режимом не обойтись. Само террористическое государство рядом с нашей границей должно быть повержено, без шансов на независимость и место в мировом сообществе.

СВО давно «переросла» свой статус. И это уже даже не «контртеррористическая операция», а настоящая война. На кону — будущее, само существование России. Сильной и великой. На кону жизни наших граждан.

У нас нет иного выхода кроме победы в этой войне.

Все военные преступники, террористы, их пособники, наемники, помощники, «пиарщики» и денежные бонзы должны понести самое суровое наказание.

Наказание… В УК РФ необходимо вернуть смертную казнь.

Необходимо ужесточение миграционного законодательства, нужны бесконечные проверки (силовики как раз знают, где и кого искать, просто развяжите им руки, добавьте прав и полномочий).

Давно назрело ужесточение правил в Интернет-пространстве. Хотите, назовите это государственной цензурой, пусть так. Но лавина лжи, провокаций, бесовства в Сети, льющаяся на россиян, — пострашнее танков и ракет. К чертовой матери такие соцсети и такую свободу слова. Обилие свобод ведет к крови. Проверено историей.

Обо всем этом будем говорить уже завтра. Ну а сегодня — день траура… Сегодня просто помолчим. Вспомним тех, кто вечером в пятницу пошел на концерт любимой группы и… домой уже не вернется никогда. Потому что этих людей убили.