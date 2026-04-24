Глава Крыма обсудил с Южным транспортным прокурором Сергеем Сафиновым вопросы взаимодействия

Глава Республики Крым провел встречу с Южным транспортным прокурором Сергеем Сафиновым, который прибыл в республику с рабочим визитом. В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы взаимодействия между органами власти Республики Крым и Южной транспортной прокуратурой.
Как уточнил Сергей Аксёнов, ключевыми темами в том числе стало: соблюдение норм федерального законодательства, защита прав пассажиров, безопасность эксплуатации водного и ж/д транспорта, доступность объектов железнодорожной инфраструктуры.
Сергей Аксёнов подчеркнул, что Правительством РК выстроена системная совместная работа со всеми силовыми и правоохранительными органами, включая транспортную прокуратуру. Плодотворное сотрудничество с Южной транспортной прокуратурой, направленное на благо Крыма и крымчан, будет продолжено.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
