Глава Крыма обсудил с Южным транспортным прокурором Сергеем Сафиновым вопросы взаимодействия

фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:55 24.04.2026

Глава Республики Крым провел встречу с Южным транспортным прокурором Сергеем Сафиновым, который прибыл в республику с рабочим визитом. В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы взаимодействия между органами власти Республики Крым и Южной транспортной прокуратурой.

Как уточнил Сергей Аксёнов, ключевыми темами в том числе стало: соблюдение норм федерального законодательства, защита прав пассажиров, безопасность эксплуатации водного и ж/д транспорта, доступность объектов железнодорожной инфраструктуры.

Узнайте больше:  День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи - комментарий Сергея Аксёнова

Сергей Аксёнов подчеркнул, что Правительством РК выстроена системная совместная работа со всеми силовыми и правоохранительными органами, включая транспортную прокуратуру. Плодотворное сотрудничество с Южной транспортной прокуратурой, направленное на благо Крыма и крымчан, будет продолжено.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

