Глава Крыма отметил наградами сотрудников УФСБ по РК и городу Севастополю

Глава Республики Крым принял участие в мероприятии, посвященном 10-летию образования Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по РК и городу Севастополю. Сергей Аксёнов поздравил собравшихся с годовщиной основания части и напомнил о событиях десятилетней давности.
Тогда в своих решениях и действиях сотрудники органов безопасности опирались на волю и желание крымчан быть со своей Родиной. Все понимали, что происходит, видели, как крымчане доверяют Президенту Владимиру Владимировичу Путину. Мы осознавали, как легко было в тот момент разжечь здесь конфликт. Но всем вместе нам удалось не допустить кровопролития, которое задумал для нас киевский режим. Жизнь показала, что 10 лет назад были приняты исключительно верные решения, – сказал Глава республики.
Сергей Аксёнов поблагодарил ветеранов и действующих сотрудников УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю за высокий уровень профессионализма.
Сегодня вы успешно решаете сложные задачи, не допускаете совершения терактов, предотвращаете диверсии. Это заслуга и достижение всех сотрудников органов безопасности, с которыми сотрудничают органы власти республики, правоохранительные органы и прокуратура. Благодарю начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Леонида Владимировича Михайлюка за многолетнее грамотное руководство управлением. Уверен, что все поручения нашего Президента и Директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации Александра Васильевича Бортникова будут выполняться в полном объеме и впредь, – заключил Глава Крыма.
Сергей Аксёнов вручил заслуженные награды сотрудникам УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю: Благодарности Главы Республики Крым, Отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым».
В ходе мероприятия с поздравлениями выступили Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, министр внутренних дел по Республике Крым Игорь Илларионов, начальник Главного управления МЧС Российской Федерации по Республике Крым Аркадий Ожигин, представители руководства ФСБ России.
Присутствовавшие также почтили минутой молчания память погибших участников специальной военной операции.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму