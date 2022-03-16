Глава Крыма «передал привет» украинскому телеведущему-националисту

Глава Крыма Сергей Аксёнов ответил украинскому телеведущему, который заявил в эфире, что будет убивать русских детей.

«Нам нужна победа, и если для этого придется вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых, кто это сделает«, — эти слова ведущего-нациста украинского ТВ Фахрудина Шарафмала почему-то не взволновали «цивилизованный Запад». Но в России, в Крыму их хорошо услышали и запомнили.

Эту собаку найдем, передаю просто, мы тебя найдём и истребим. Как ты сегодня позволяешь такие слова высказывать в отношении детей, я уже не говорю за что и почему… Все, кто так говорит, вот этим собакам всем передаём, найдём вас всех, — прокомментировал Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул: всех нацистов, призывающих убивать мирных граждан, детей обязательно найдут. Наказание будет строгим и заслуженным.

Дополним, кошмарная суть произнесенного этим самым Шарафмалом – в доктрине идеолога Холокоста Адольфа Эйхмана: «для того, чтобы истребить нацию, необходимо в первую очередь истребить детей». И после этого кто-то ее посмеет говорить, что на Украине нацизм и фашизм не возведены в культ государственной идеологии?!

Вот фото (скриншот из той самой «передачи») «героя».

Что известно об этом существе… Данные из открытых источников. Фахрудин Шарафмал – телеведущий «24 канала», Украина. Ему 24 года. Афганец по национальности, гражданин Украины. Должность: автор и ведущий программно-аналитической редакции. В 2020 году окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, магистр журналистики. За последние дни о «телеведущем» пишут немало, но все это уже из области интерпретаций и даже фейков. Произнесенные слова остались. И на видео (не даем ссылки из соображений законности и гуманизма) и в памяти русских людей.

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