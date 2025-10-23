Глава Крыма поблагодарил инициативную группу за установку бюста адмирала Федора Ушакова в Симферополе

Помимо прочего, стороны остановились на вопросе увековечивания памяти событий и личностей русской военной истории, в частности адмирала и флотоводца Федора Ушакова.

Так, в городе Симферополе этим летом был установлен бюст легендарного командующего Черноморским флотом. Проект реализован усилиями инициативной группы по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Федора Ушакова в Москве и ее руководителя Дмитрия Шлопака.

Сергей Аксёнов выразил признательность инициативной группе за внимание к Крыму, за почтительное отношение к выдающимся защитникам Отечества. По мнению Главы республики, это особенно важно в контексте воспитания и образования современной молодежи.

Также в ходе встречи Сергею Аксёнову было вручено подарочное издание книги о жизни и подвигах адмирала Ушакова.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым