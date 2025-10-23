Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Глава Крыма поблагодарил инициативную группу за установку бюста адмирала Федора Ушакова в Симферополе
Новости Республики
Глава Крыма поблагодарил инициативную группу за установку бюста адмирала Федора Ушакова в Симферополе
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма поблагодарил инициативную группу за установку бюста адмирала Федора Ушакова в Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 21:29 23.10.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с постоянным членом Священного Синода Русской Православной Церкви, почетным настоятелем духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Федора Ушакова в городе Москве митрополитом Викентием.

Помимо прочего, стороны остановились на вопросе увековечивания памяти событий и личностей русской военной истории, в частности адмирала и флотоводца Федора Ушакова.

Так, в городе Симферополе этим летом был установлен бюст легендарного командующего Черноморским флотом. Проект реализован усилиями инициативной группы по строительству духовно-исторического комплекса в честь святого праведного воина Федора Ушакова в Москве и ее руководителя Дмитрия Шлопака.

Узнайте больше:  Ялтинцам тепло в дома обещают дать 27 октября

Сергей Аксёнов выразил признательность инициативной группе за внимание к Крыму, за почтительное отношение к выдающимся защитникам Отечества. По мнению Главы республики, это особенно важно в контексте воспитания и образования современной молодежи.

Также в ходе встречи Сергею Аксёнову было вручено подарочное издание книги о жизни и подвигах адмирала Ушакова.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x