Глава Крыма побывал на празднике Последнего звонка в Симферопольской спецшколе-интернате № 2  

Глава Крыма принял участие в мероприятии, посвящённом празднику Последнего звонка Симферопольской специальной школе-интернате № 2. Выступая на торжественной линейке, Сергей Аксёнов поздравил педагогов, школьников, выпускников и родителей с праздником, а также подчеркнул, что для крымских выпускников открыты двери всех вузов Российской Федерации.

Для выпускников это новый этап в жизни. Уверен, что знания, полученные вами в этой школе благодаря педагогам и родителям, помогут вам найти себя в новой большой жизни. Желаю каждому из вас найти свой путь, реализовать свой потенциал и свои таланты. Будьте упорными в достижении поставленных целей, в преодолении трудностей и преград. Верьте в себя и ничего не бойтесь, любите свою Родину – и вы достигнете успеха, – сказал Глава Крыма.

Он поблагодарил педагогов школы и родителей учеников за огромную проделанную работу, направленную на воспитание и подготовку школьников.

Уверен, что вы готовы успешно сдать экзамены и начать новую взрослую жизнь. Наша страна Россия дает огромные возможности для самореализации, но для этого нужен определенный набор знаний, опыта, который вы получили в школе. Педагоги дали вам отличный старт во взрослую жизнь, – отметил Глава Республики.

По традиции, Сергей Аксёнов вручил лучшим ученикам стипендии по итогам второго полугодия.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.