Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Глава Крыма: «Поддержка семьи, материнства и детства – ключевое направление госполитики»
актуально в республике
Глава : «Поддержка семьи, материнства и детства – ключевое направление госполитики»
иллюстрация: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма: «Поддержка семьи, материнства и детства – ключевое направление госполитики»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:42 01.06.2024

Комментарий Главы Республики Крым Сергея Аксёнова в связи с Международным днем защиты детей:

Дети – самое ценное и святое в жизни каждого человека. Это и счастье, и радость, но и огромная ответственность. Именно об этом напоминает нам День защиты детей.

Поддержка семьи, материнства и детства – ключевое направление государственной политики. Десятки тысяч крымских семей получают пособия на детей как на федеральном, так и на региональном уровне.

В текущем году крымские детские лагеря примут на оздоровление около 190 тысяч детей в рамках республиканской программы. Среди них – дети участников СВО, семьям которых уделяется особое внимание.

Сегодняшний праздник установлен ООН. Но вряд ли эта организация выскажется в защиту детей из российских регионов, которые подвергаются террористическим ударам украинских нацистов.

И только сила русского оружия способна прекратить детские смерти и страдания. Наши воины сражаются за безопасный мир для каждого ребенка. И мы сделаем все, чтобы обеспечить подрастающему поколению счастливое будущее, – говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.