Поддержка семьи, материнства и детства – ключевое направление государственной политики. Десятки тысяч крымских семей получают пособия на детей как на федеральном, так и на региональном уровне.

В текущем году крымские детские лагеря примут на оздоровление около 190 тысяч детей в рамках республиканской программы. Среди них – дети участников СВО, семьям которых уделяется особое внимание.

Сегодняшний праздник установлен ООН. Но вряд ли эта организация выскажется в защиту детей из российских регионов, которые подвергаются террористическим ударам украинских нацистов.

И только сила русского оружия способна прекратить детские смерти и страдания. Наши воины сражаются за безопасный мир для каждого ребенка. И мы сделаем все, чтобы обеспечить подрастающему поколению счастливое будущее, – говорится в комментарии Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым