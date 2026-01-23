Глава Крыма подвел итоги выполненных в 2025 году работ по капитальному ремонту МКД

Так, крыши были обновлены в 587 домах, фасады отремонтированы в 65 домах. Кроме того, заменено 239 единиц лифтового оборудования.

В текущем году за счет средств собственников планируется выполнить не менее 836 видов работ по капремонту многоквартирных домов. Основной объем мероприятий будет направлен на ремонт кровель – их обновят в 642 домах, – сообщил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов обозначил улучшение состояния жилищного фонда как одну из ключевых задач государственной политики в сфере ЖКХ.

За многие годы в этой отрасли накопилось немало проблем. Решить их все и сразу, конечно, невозможно, но позитивные изменения есть. Будем и дальше двигаться в этом направлении, – заключил Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым