Глава Крыма поручил сократить сроки строительства детских садов по типовым проектам

Глава Крыма Сергей Аксёнов провёл совещание (в режиме онлайн) по строительной отрасли Республики. По его словам, важно максимально сократить сроки ввода объектов в эксплуатацию.

Зачастую, подрядные организации указывают заведомо больший срок сдачи объектов. Однако при выезде на объект становится понятно, что сроки можно сократить. При этом вся необходимая документация должна выполняться параллельно с проведением строительных работ, — подчеркнул Аксёнов.

Он уверен: заказчиками должен производиться регулярный контроль проведения работ на объектах.

Количество людей и техники должно соответствовать срокам сдачи. Если подрядчик не выводит на объект нужное количество специалистов, то при необходимости надо разрывать контакт. Для того, чтобы этого не происходило к концу сдачи объекта, нужен четкий контроль, — добавил Глава Республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов сообщил, что в ближайшее время ожидается постановление федерального Правительства по порядку казначейского сопровождения целевых средств, получаемых компаниями по государственным контрактам. Данное постановление позволит контролировать четкое освоение денег, при выдаче авансов подрядным организациям.

Аксёнов отдельно акцентировал внимание, что необходимо ускорить строительство типовых детских садов в муниципальных образованиях Крыма.

Нужно определить регламенты строительства типовых проектов детских садов с одинаковой вместимостью и по возможности сжать эти сроки. Одно дело, когда существуют различные нюансы, связанные со сложной местностью, но когда речь идет об одинаковых проектах, то не нужно затягивать работы, — сказал Глава Крыма.

По его мнению, бюрократические процедуры не должны являться причиной срывов сроков сдачи объектов в эксплуатацию.

На портале Совмина Крыма в реестр строительных программ, реализующихся на территории муниципалитетов РК, будет добавлена информация о дорожных объектах строительства.

По информации заместителя председателя Совета министров РК Евгения Кабанова, на данный момент из 478 строящихся объектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2022 года», Региональной адресной инвестиционной программы, отставания наблюдаются по 17.