Глава Крыма посетил производственные цеха швейной фабрики «Фосфор»

На предприятии создано более 330 рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями.
Глава республики поблагодарил сотрудников фабрики за профессионализм и достигнутые высокие показатели, пожелал дальнейших успехов в работе на благо Крыма.
Также Сергей Аксёнов обсудил с руководством предприятия планы по строительству и запуску на территории республики технологического кластера с полным циклом от разработки до логистики. Проект предполагает рост мощности производственной базы фабрики и увеличение числа рабочих мест в два раза.
В выездной работе приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко, министр промышленной политики РК Анушаван Агаджанян.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
