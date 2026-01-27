Глава Крыма посетил производственные цеха швейной фабрики «Фосфор»

На предприятии создано более 330 рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Глава республики поблагодарил сотрудников фабрики за профессионализм и достигнутые высокие показатели, пожелал дальнейших успехов в работе на благо Крыма.

Также Сергей Аксёнов обсудил с руководством предприятия планы по строительству и запуску на территории республики технологического кластера с полным циклом от разработки до логистики. Проект предполагает рост мощности производственной базы фабрики и увеличение числа рабочих мест в два раза.

В выездной работе приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко, министр промышленной политики РК Анушаван Агаджанян.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым