Глава Крыма посетил производственные цеха швейной фабрики «Фосфор»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Глава Крыма посетил производственные цеха швейной фабрики «Фосфор»

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 15:44 27.01.2026

Глава Республики Крым посетил производственные мощности симферопольского ООО «Фосфор», где пообщался с руководством и трудовым коллективом. Сергей Аксёнов ознакомился с работой швейного, раскройного и фасовочного цехов, где установлено современное высокотехнологичное оборудование. Компьютеризированные швейные машины с расширенным функционалом для производства текстильных изделий позволяют изготавливать в месяц порядка 220 тыс. единиц продукции – нательного белья, включая футболки и толстовки.

На предприятии создано более 330 рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Глава республики поблагодарил сотрудников фабрики за профессионализм и достигнутые высокие показатели, пожелал дальнейших успехов в работе на благо Крыма.

Также Сергей Аксёнов обсудил с руководством предприятия планы по строительству и запуску на территории республики технологического кластера с полным циклом от разработки до логистики. Проект предполагает рост мощности производственной базы фабрики и увеличение числа рабочих мест в два раза.

В выездной работе приняли участие заместитель Председателя Совета министров РК Игорь Михайличенко, министр промышленной политики РК Анушаван Агаджанян.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

