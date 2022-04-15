Глава Крыма поздравил евреев и всех последователей иудаизма с праздником Песах

Иудеи с заходом солнца 15 апреля встретили свой главный праздник — Песах. Это слово имеет два значения: «прохождение мимо» и «переход». По ветхозаветному преданию, фараон упорно не дозволял израильскому народу уйти, и тогда в одну ночь Господь поразил первенца в каждой семье египтян. Еврейским же семьям перед этой «казнью египетской» было велено заколоть по ягненку и кровью его помазать косяки дверей. Видя такой знак, ангел смерти проходил мимо домов иудеев. Только после гибели египетских первенцев фараон разрешил евреям покинуть Египет. Кульминационным моментом Песаха является вечерняя трапеза седер («порядок»), которая устраивается в первый вечер праздника (в странах диаспоры — в первые два вечера). Седер начинается после возвращения из синагоги; вся семья с гостями собирается вокруг стола. Во время седера произносятся установленные правилами благословения, читаются молитвы и поются псалмы. Одним из обязательных условий является приглашение к участию в трапезе всех нуждающихся, а также тех, кто не может отметить праздник в кругу своей семьи.

Это древний и особо почитаемый праздник, посвященный освобождению еврейского народа от рабства. Он символизирует вечные и непреходящие ценности, такие как справедливость, стремление к свободе, вера в неизбежную победу добра над злом. Еврейские общественные и религиозные организации вносят достойный вклад в развитие нашей республики, в укрепление мира и согласия в многонациональном крымском сообществе, в развитие народной дипломатии. Реализуются благотворительные, культурные, просветительские проекты. В этот праздничный день хочу пожелать всем мира и радости, здоровья и процветания, — говорится в поздравлении с праздником Песах Главы РК Сергей Аксёнова.