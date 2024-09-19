Глава Крыма поздравил крымчанок с присвоением высокого звания «Мать-героиня»

Кроме того, согласно документу крымская многодетная семья Анатолия и Людмилы Тютеньковых награждается медалью ордена «Родительская слава».
Сергей Аксёнов поблагодарил крымчан за достойный пример сохранения и укрепления семейных ценностей, что важно не только в Год семьи, объявленный в России в 2024 году, но каждый день.
Материнство – это святая миссия, огромная ответственность и самоотверженный каждодневный труд. А от родителей всегда зависит будущее ребенка, а значит – и будущее страны, – считает Глава Крыма.
СПРАВКА. Согласно законодательству Российской Федерации звание «Мать-героиня» является высшей степенью отличия для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. Медалью ордена «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей – граждан Российской Федерации.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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