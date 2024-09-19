Глава Крыма поздравил крымчанок с присвоением высокого звания «Мать-героиня»

Кроме того, согласно документу крымская многодетная семья Анатолия и Людмилы Тютеньковых награждается медалью ордена «Родительская слава».

Сергей Аксёнов поблагодарил крымчан за достойный пример сохранения и укрепления семейных ценностей, что важно не только в Год семьи, объявленный в России в 2024 году, но каждый день.

Материнство – это святая миссия, огромная ответственность и самоотверженный каждодневный труд. А от родителей всегда зависит будущее ребенка, а значит – и будущее страны, – считает Глава Крыма.