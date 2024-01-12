Глава Крыма поздравил с профессиональным праздником сотрудников республиканской прокуратуры

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил сотрудников прокуратуры РК с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.

В ходе мероприятия прозвучали видеопоздравления Президента Российской Федерации Владимира Путина и Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Затем с приветственной речью к присутствующим обратился прокурор Республики Крым Олег Камшилов, после чего вручил награды.

Выступая с приветственным словом, Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ведомства за профессионализм и ответственный подход к работе.

Выстроенная системная работа способствует оперативному, без лишней бюрократии, выполнению всех поставленных задач. Благодаря слаженному взаимодействию между правоохранительными и судебными органами и силовым блоком все поставленные цели в нашем регионе достигаются эффективно, в соответствии с законом и в интересах государства и его граждан. Такой высокий уровень координации, в том числе помогает обеспечивать в республике безопасность и спокойствие, – сказал Глава Крыма.

Затем Сергей Аксёнов вручил государственные награды сотрудникам прокуратуры РК.

С профессиональным праздником работников надзорного органа также поздравили Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Крым Ольга Ковитиди, Главный федеральный инспектор по Республике Крым Александр Ушаков, начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Леонид Михайлюк.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.